Угрозы дальнейшего обрушения здания в Новочеркасске нет — МЧС

Новочеркасск, Ростовская область, , 18:02 — REGNUM Ростовские специалисты выяснили, в каком состоянии находится здание, обрушившееся 3 января 2019 года в Новочеркасске. Как проинформировали ИА REGNUM в региональном управлении МЧС 9 января, угрозы дальнейшего обрушения здания в Новочеркасске нет.

«Было установлено, что остаточный ресурс здания составил 69%, износ — 31%. Трещины на несущих конструкциях — незначительные. По заключению экспертов, здание находится в «ограниченно» работоспособном состоянии. Угрозы дальнейшего обрушения нет», — уточнили в ведомстве.

При этом информации о том, будет ли здание эксплуатироваться в дальнейшем, нет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, обрушение части стены нежилого здания на улице Будённовской, 156 произошло вечером 3 января. По официальным данным, площадь обрушения составила 60 кв. метров. В этом помещении располагался офис отделения Сбербанка, который на тот момент не работал уже в течение нескольких месяцев. Посетителей располагающегося в соседнем крыле боулинг-клуба вовремя эвакуировали, поэтому в результате ЧП никто не пострадал.

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