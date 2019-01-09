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Участника жестокого избиения подростка в Ростове-на-Дону нашли — МВД

Происшествия

Несовершеннолетний поставлен на учёт

Ростов-на-Дону, 9 января 2019, 17:41 — REGNUM  Ростовская полиция нашла участника жестокого избиения подростка в Ростове-на-Дону. Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД 9 января, несовершеннолетний поставлен на учёт.

«Один из драчунов поставлен на учет в ПДН. Законный представитель подростка привлечен к административной ответственности», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что о драке между школьниками сообщили очевидцы в социальных сетях. Инцидент случился ещё в декабре 2018 года в Ворошиловском районе донской столицы, но о нём стало известно только в первых числа января 2019 года после того, как видео попало в открытый доступ.

Доследственную проверку назначили и в региональном управлении СКР. По результатам проверки следователи также должны дать правовую оценку действиям участников конфликта.

Стоит отметить, что о подобные случаи участились к концу 2018 года. Так, в декабре ИА REGNUM сообщало о том, что следователи начали проверку по факту избиения школьницы в городе Шахты Ростовской области. Подобный инцидент с участием подростков произошёл в конце ноября в Новошахтинске. О ЧП стало известно также после публикации видео.

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Подростковая преступность
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