Среда, 9 Января 2019 года
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Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Таиланде

Происшествия

Туристический автобус столкнулся с пикапом на краю обрыва

Пхукет, Таиланд, 9 января 2019, 17:26 — REGNUM  ДТП с участием туристического автобуса, перевозившего граждан России, произошло на тайском острове Пхукет, передаёт 9 января The Phuket News.

Как сообщается, авария произошла накануне на автодороге в районе пляжа Лаем Синг на восточном побережье острова.

По данным местной полиции, на крутом повороте у края обрыва автобус столкнулся с пикапом, в результате чего у автомобиля лопнуло колесо.

«Водителю пикапа повезло, и ему удалось съехать на обочину, не задев другие машины», — сообщил представитель полиции Джарат Лаемпхан.

Пассажиры автобуса, по его словам, «были напуганы, но в остальном всё хорошо».

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего и виновник ДТП.

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