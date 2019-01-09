За новогодние каникулы в петербургском регионе в ДТП погибли 13 человек

Санкт-Петербург, , 17:22 — REGNUM В дорожных авариях в Санкт-Петербурге и Ленинградской области за время новогодних и рождественских праздников погибли 13 человек. Более двухсот человек получили в ДТП ранения и травмы.

Как сообщает 9 января телеканал «Санкт-Петербург», ссылаясь на данные регионального управления ГИБДД, с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года в Санкт-Петербурге произошло 2513 дорожных аварий. В 103 из них были пострадавшие люди. Травмы и ранения в петербургских ДТП получили 146 человек, из них 18 детей. Пять человек погибли.

За тот же период времени в Ленинградской области произошло 650 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 50 случаях — с пострадавшими. Травмы, ранения и другой ущерб здоровью получили в областных авариях 79 человек, в том числе шесть детей. Восемь человек погибли.

Как сообщало ИА REGNUM, самой тяжелой аварией в Ленобласти стало лобовое столкновение двух легковых автомобилей на федеральной трассе «Кола» утром 2 января. В этом ДТП погибли две женщины, мужчина и 10-летний мальчик, еще один мужчина был тяжело ранен.

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В Санкт-Петербурге вечером 4 января микроавтобус, перевозивший группу детей, врезался в столб на Московском проспекте. К счастью, здесь обошлось только травмами.

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