Среда, 9 Января 2019 года
17:22:38 МСК

За новогодние каникулы в петербургском регионе в ДТП погибли 13 человек

Происшествия

Больше жертв было на трассах Ленобласти

Санкт-Петербург, 9 января 2019, 17:22 — REGNUM  В дорожных авариях в Санкт-Петербурге и Ленинградской области за время новогодних и рождественских праздников погибли 13 человек. Более двухсот человек получили в ДТП ранения и травмы.

Как сообщает 9 января телеканал «Санкт-Петербург», ссылаясь на данные регионального управления ГИБДД, с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года в Санкт-Петербурге произошло 2513 дорожных аварий. В 103 из них были пострадавшие люди. Травмы и ранения в петербургских ДТП получили 146 человек, из них 18 детей. Пять человек погибли.

За тот же период времени в Ленинградской области произошло 650 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 50 случаях — с пострадавшими. Травмы, ранения и другой ущерб здоровью получили в областных авариях 79 человек, в том числе шесть детей. Восемь человек погибли.

Как сообщало ИА REGNUM, самой тяжелой аварией в Ленобласти стало лобовое столкновение двух легковых автомобилей на федеральной трассе «Кола» утром 2 января. В этом ДТП погибли две женщины, мужчина и 10-летний мальчик, еще один мужчина был тяжело ранен.

Читайте также: Трое взрослых и ребенок погибли в ДТП на федеральной трассе в Ленобласти

В Санкт-Петербурге вечером 4 января микроавтобус, перевозивший группу детей, врезался в столб на Московском проспекте. К счастью, здесь обошлось только травмами.

Читайте также: Пятеро детей и двое взрослых ранены в ДТП с микроавтобусом в Петербурге

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Дорожно-транспортные происшествия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить