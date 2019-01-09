На калужских дорогах с начала 2019 года в 18 ДТП погибли пять человек

Калуга, , 16:53 — REGNUM На дорогах Калужской области в период с 1 по 8 января 2019 года было зарегистрировано 18 дорожно-транспортных происшествий. Как сообщили 9 января корреспонденту ИА REGNUM в отделении пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД УМВД России по Калужской области, за восемь дней нового, 2019 года, травмы различной степени тяжести получили 26 человек, пятеро погибли.

Между тем, по данным сотрудников ГИБДД, за аналогичный период 2018 года пострадавших в авариях было на 13 человек больше. В прошлом году в ДТП в регионе получили травмы 39 человек.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 3 января в Калужской области на 111 км автодороги «Брянск-Людиново-Киров» — А-101 «Москва-Малоярославец-Рославль» произошло дорожно-транспортное происшествие. 48-летний мужчина, управляя автомашиной Ford, двигаясь из калужского города Кирова в сторону посёлка Шайковка, выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где допустил боковое столкновение с двигавшейся во встречном направлении автомашиной Kia под управлением 31-летнего мужчины. В результате ДТП погибли два человека: водитель автомашины Ford и пассажир этого автомобиля, женщина 53 лет. В столкновении, также пострадали два подростка. Оба получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в медицинское учреждение.

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