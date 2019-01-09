В Югре отец застрелил сына на охоте

Ханты-Мансийск, , 16:56 — REGNUM В Югре отец застрелил сына во время охоты. Трагический случай произошёл на охоте в Нефтеюганском районе 3 января 2019 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по ХМАО.

В условиях плохой видимости охотник выстрелил из ружья в движущийся объект, ошибочно считая, что это лось. Подойдя ближе, он увидел, что тяжело ранил своего 18-летнего сына. Молодой человек скончался на месте.

По данному факту следователями Нефтеюганского межрайонного следственного отдела возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

По сообщению пресс-службы СУ СКР по ХМАО, в период с 30 декабря по 8 января следственными органами возбуждено пять уголовных дел, связанных с гибелью и травмированием людей.

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