Устранить последствия аварии с поездом в Оренбуржье планируют 4 января

Абдулино, Оренбургская область, , 16:15 — REGNUM В Абдулинском городском округе Оренбургской области ликвидируют последствия железнодорожной аварии, в результате которой с рельсов сошли 17 вагонов грузового состава. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства, железнодорожники планируют завершить ремонтно-восстановительные работы до 04:00 местного времени (02:00 мск)10 января.

Сейчас в работах заняты более 180 человек, в том числе работники ремонтных поездов, прибывших со станций Абдулино, Безымянная и Дема, и 45 единиц техники.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Куйбышевской железной дороги, пострадавших и угрозы экологии нет. Утром 9 января к месту происшествия были направлены восстановительные поезда со станций Абдулино, Безымянка, Дема.

Напомним, сегодня (9 января) из-за схода с железнодорожного пути грузового поезда повреждено не менее 150 метров рельсов. По факту аварии возбуждено уголовное дело.

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