В Тюменской области ветерана высадили из рейсового автобуса в поле

Тобольск, Тюменская область, , 16:09 — REGNUM В Тобольске прокуратура проверит распространенную в социальных сетях и СМИ информацию о высадке из междугороднего автобуса ветерана труда в неположенном месте. При наличии оснований будут приняты необходимые меры реагирования, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

Об инциденте было рассказано в паблике «ЧС Тюмень».

«Рейсовый автобус, тобольский, № 555, высадил пенсионерку, которой уже почти 70 лет, в соседней деревне. Она 6 км шла пешком домой к себе в деревню, так как видите ли у него нет там остановки. А остановка там всю жизнь стоит. У неё не оказалось с собой денег, а только проездной, так как ветеран труда. Теперь она лежит с температурой под 40», — сообщает участница группы Наталья М.

Отмечается, что на улице стоял мороз в минус 15 градусов. ОАО «Тобольское ПАТП», которое обслуживает данный маршрут, ситуацию не комментирует. Пассажиры же сообщают в социальных сетях, что автобусы маршрута №555 останавливаются по требованию, если водителям платишь 50 рублей «сверх» стоимости билета. Озвученное крайне заинтересовало правоохранителей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 декабря 2018 года в Екатеринбурге кондуктор автобуса потребовала у слепого гражданина оплатить проезд его собаки-поводыря. Мужчина отказался платить, сославшись на нормы закона, после чего кондуктор начала его оскорблять. В итоге, инвалид был вынужден покинуть с питомцем автобус и выйти задолго до своей остановки. Компания-перевозчик за нарушение кондуктором прав пассажира была наказана штрафом в размере 10 тыс. рублей.

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