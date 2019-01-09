В Оренбуржье возбуждено уголовное дело по факту схода поезда с рельсов

Абдулино, Оренбургская область, , 15:57 — REGNUM В Оренбургской области по факту железнодорожной аварии, которая произошла утром 9 января, возбуждено уголовное дело. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Приволжском следственном управлении на транспорте СКР, дело возбудили по части 1 статьи 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта».

По данным следствия, утром 9 января на территории Абдулинского городского округа произошёл сход 17 вагонов товарного поезда. По уточнённой информации, состав перевозил цементный шлак, концентрат цинка и алкогольную продукцию. Ранее говорилось о том, что грузом являлась руда. 14 вагонов опрокинулись.

Человеческих жертв нет. Из-за схода вагонов повреждён железнодорожный состав и ветки железнодорожного ветки длиной не менее 150 метров.

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