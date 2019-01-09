В Норвегии предполагаемые похитители потребовали выкуп в криптовалюте

Осло, , 15:31 — REGNUM Выплатить выкуп в криптовалюте потребовали предполагаемые похитители Анны-Элизабет Хаген, жены норвежского предпринимателя Тома Хагена, заявили 9 января в полиции скандинавского государства, сообщает британское агентство Reuters.

По данным полиции, Анна-Элизабет Хаген пропала 31 октября, но о ее предполагаемом похищении стало известно только сейчас.

«Поступило требование о выкупе, а также в этом деле были сделаны серьезные угрозы», — подчеркнул инспектор полиции Томми Брёшке.

«На данный момент мы рекомендуем семье воздержаться от выплаты», — добавил он.

Как отметил норвежский таблоид Verdens Gang со ссылкой на неназванные источники, сумма выкупа составляет €9 млн, и выплачен он должен быть в криптовалюте Monero. В полиции, со своей стороны, отказались прокомментировать размер выкупа.