Среда, 9 Января 2019 года
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В Норвегии предполагаемые похитители потребовали выкуп в криптовалюте

Происшествия

По некоторой информации, выкуп составляет €9 млн

Осло, 9 января 2019, 15:31 — REGNUM  Выплатить выкуп в криптовалюте потребовали предполагаемые похитители Анны-Элизабет Хаген, жены норвежского предпринимателя Тома Хагена, заявили 9 января в полиции скандинавского государства, сообщает британское агентство Reuters.

По данным полиции, Анна-Элизабет Хаген пропала 31 октября, но о ее предполагаемом похищении стало известно только сейчас.

«Поступило требование о выкупе, а также в этом деле были сделаны серьезные угрозы», — подчеркнул инспектор полиции Томми Брёшке.

«На данный момент мы рекомендуем семье воздержаться от выплаты», — добавил он.

Как отметил норвежский таблоид Verdens Gang со ссылкой на неназванные источники, сумма выкупа составляет €9 млн, и выплачен он должен быть в криптовалюте Monero. В полиции, со своей стороны, отказались прокомментировать размер выкупа.

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