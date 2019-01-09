Среда, 9 Января 2019 года
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Более 50 тыс. жителей Чечни остались без света из-за аварий на подстанциях

Происшествия

Энергетики работают над устранением поломок

Грозный, 9 января 2019, 15:26 — REGNUM  В электрическом комплексе Чечни сегодня, 9 января, произошли сразу две аварии, которые оставили без света более 50 тыс. жителей республики. Около 12:30 отключился трансформатор на подстанции «Северная», обесточив часть жителей города Грозного. Несколькими минутами позже произошло отключение на подстанции 110 кВ «Самашки», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МРСК Северного Кавказа.

Вторая авария оставила без света потребителей Ачхой-Мартановского района. По данным Минэнерго, электроснабжения лишены 42,5 тыс. жителей. Между тем в районе проживают всего около 88 тыс. человек. В каких конкретно населенных пунктах произошло отключение, в МРСК не сообщается.

В настоящее время специалисты «Чеченэнерго» устанавливают причины отключения подстанций. В Грозном большая часть потребителей уже запитана по резервным схемам. Энергетики отметили, что делают все возможное для полного устранения причин аварии и скорейшей подачи электроснабжения всем потребителям.

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Аварии на электросетях
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