Дело экс-спикера тюменской думы вновь рассмотрят в суде

Тюмень, , 15:14 — REGNUM Уголовное дело в отношении бывшего спикера думы Тюмени Дмитрия Еремеева передано в суд. Он обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Как следует из материалов уголовного дела, 24 июня 2018 года бывший председатель думы Тюмени около полуночи на 178 км автомобильной дороги Р254 «Иртыш», управляя Toyota Land Cruiser начал обгон, не убедившись, что полоса движения, на которую он намерен выехать, свободна на достаточном для обгона расстоянии. В результате этого внедорожник на встречной полосе столкнулся с автомашиной Toyota Avensis водитель и пассажир которой погибли на месте. В автомобиле Дмитрия Еремеева сработали подушки безопасности, он был госпитализирован с серьёзными травмами и провёл в стационаре два месяца.

Напомним, дело Дмитрия Еремеева по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц») рассматривается в суде не впервые. В конце октября 2018 года оно было отправлено на доследование решением коллегии Тюменского областного суда после громкого резонанса из-за первоначального вердикта.

Тюменский районный суд 3 сентября 2018 года удовлетворил ходатайство следователя СУ СКР прекратить уголовное преследование Дмитрия Еремеева. Причём на закрытии дела настаивали родственники погибших. Суд назначил Дмитрию Еремееву штраф в 160 тыс. рублей без лишения водительских прав. Учитывалось, что спикер думы ранее не судим и на момент ДТП был трезвым.

Решение Тюменского районного суда вызвало широкий гневный резонанс в России. Заместитель Генерального прокурора РФ Юрий Пономарёв отдал распоряжение коллегам при наличии оснований решить вопрос о внесении соответствующего апелляционного представления.

Прокуратура Тюменской области основания нашла: не была устранена общественная опасность деяния Еремеева, и у него не были изъяты водительские права.

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