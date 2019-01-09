В Подмосковье задержан подозреваемый в убийстве сотрудника полиции

Подольск, Московская область, , 14:51 — REGNUM В Московской области задержан подозреваемый в убийстве сотрудника полиции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 9 января в пресс-службе ГУ МВД России по Подмосковью.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска УМВД России по городскому округу Подольск Московской области задержан житель Чувашии, 1978 года рождения, подозреваемый в убийстве полицейского из Тверской области в ночь на 9 января. В ближайшее время злоумышленник будет доставлен в следственные органы», — заявила начальник пресс-службы Татьяна Петрова.

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Напомним, тело полицейского обнаружили в одном из домов Подольска около 5:00 9 января. По предварительной версии, убийство произошло из-за ревности.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудник полиции 1982 года рождения находился в гостях у знакомой и распивал спиртные напитки с её соседом. По данным следствия, между мужчинами вспыхнул конфликт на почве ревности, в результате которого пострадавший получил ножевое ранение в область шеи, от которого скончался на месте.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

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