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В Томске сотни иностранцев устроили давку у миграционного центра

Происшествия

Приезжие пытались получить регистрацию временного проживания

Томск, 9 января 2019, 14:03 — REGNUM  Толпа иностранцев попыталась прорваться в Томский миграционный центр за регистрацией временного проживания (РВП) в РФ.

Инцидент произошёл сегодня, 9 января. У миграционного центра на Иркутском тракте в Томске с раннего утра собрались сотни приезжих. Некоторые утверждали, что стоят в очереди с 8 января. На месте работали сотрудники полиции, ОМОНа и Росгвардии, передают «Вести-Томск».

"Многие приходили с детьми, было много грудничков. Их пропускали вперёд. Сотрудники полиции говорили, что некоторые иностранцы передавали своих детей другим, чтобы их пропускали вперёд. На место через какое-то время прибыла скорая помощь, так как некоторым становилось плохо. После девяти часов ОМОН разделил толпу на две части. Тем, кто был в первой, сказали, что они успеют зайти. Людей из задней части очереди вперёд уже не пропускали», — прокомментировал корреспондент портала Vtomske.ru.

По данным портала, к 11:30 (местн.) людей перестали пускать в здание управления по вопросам миграции. Оставшуюся часть толпы просили разойтись, но люди оставались на месте ещё какое-то время.

Скольким иностранцам в итоге удалось получить квоту, пока неизвестно. Между тем, как сообщает «Интерфакс», как минимум два человека, которые отказывались покидать площадку перед миграционным центром, были задержаны.

В 2019 году Томская область получила 800 квот на оформление РВП. Это на 200 квот меньше, чем в 2018 году. По данным томских массмедиа, в прошлом году у миграционного центра также наблюдалось столпотворение.

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