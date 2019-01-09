С начала года мошенники выманили у жителей Приангарья почти 500 тыс. рублей

Иркутск, , 14:05 — REGNUM Полицейские Иркутской области известили о всплеске мошенничеств в регионе. Только за минувшие сутки, 8 января, к правоохранителям обратились двое жителей Приангарья, у которых были похищены сбережения, извещает ГУ МВД по Иркутской области.

В Нижнеилимском районе сбережений в размере 40 тысяч рублей лишился 30-летний мужчина: деньги он перевёл неизвестной женщине-продавцу в качестве залога за приобретение автомобиля. По аналогичной схеме мошенники обманули 29-летнюю жительницу Братска, намеревавшуюся найти в интернете съёмное жильё. Но позвонив по указанному в объявлении телефону и переведя около 4 тысяч рублей, женщина поняла, что стала жертвой мошенницы: после получения денег телефон лже-собственницы жилья стал недоступным.

Всего с начала 2019 года в Приангарье зарегистрировано уже семь подобных инцидентов. Жители Иркутской области отдали мошенникам почти полмиллиона рублей.

«В большинстве случаев потерпевшие добровольно переводили аферистам свои сбережения в качестве предоплаты за приобретение покупок в интернете. Полиция настоятельно рекомендует ограничить переводы денежных средств неизвестным, не убедившись в их добропорядочности. Для этих целей необходимо более конкретно расспросить о приобретаемом имуществе. Для большей убедительности следует созвониться по видеосвязи и рассмотреть вещь детальнее», — советуют в ГУ МВД по Иркутской области.

Напомним, в конце декабря 2018 года, когда цены на бензин вновь поползли вверх, полицейские Приангарья извещали о появлении новых видов мошенничеств в регионе. Так, в городской отдел полиции №6 обратился местный житель Правобережного района. 29-летний мужчина указал в своем заявлении, что на сотовый телефон ему позвонил неизвестный человек и представился знакомым его отца. Он предложил ему приобрести четыре тонны дизельного топлива по выгодной цене, а для осуществления покупки ему необходимо внести предоплату за горючее. Заявитель перевел на банковскую карту незнакомцу 30 тысяч рублей, после чего не смог дозвониться по указанному номеру — абонент стал недоступен.

В 2018 году года свыше 500 жителей Иркутска и Иркутского района стали жертвами телефонных аферистов, а также остались обманутыми, совершая сделки купли-продажи в интернете.