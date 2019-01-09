СМИ: антигерой скандала с ездой по крыльцу кафе задержан во «Внуково»

Москва, , 13:54 — REGNUM В московском аэропорту «Внуково» задержан общественный помощник следователя Сайхан Зелимханов, передаёт 9 января телеканал «РЕН ТВ».

По данным СМИ, мужчину обвиняют «по статье о нарушении правил дорожного движения». Указано, что задержание произошло 5 января при попытке вылететь в Грозный.

Сайхан Зелимханов получил известность по истории с заездом за рулём автомобиля «Гелендваген» на крыльцо караоке-клуба «Джельсомино» в Саратове в 2010 году. Как сообщало местное СМИ «Четвертая власть», жертвой выходки едва не стала уборщица заведения. Также внедорожник, согласно описанию событий, преследовал руководительницу одной из фирм, чей офис располагался в здании, и едва не настиг её, въехав в двери.

Очевидцем происшествия оказался владелец здания, вызвавший полицию и попытавшийся остановить нарушителей, в результате чего разгорелся конфликт. По мнению очевидцев, водитель мог находиться за рулём в состоянии алкогольного опьянения.

Связано ли задержание с этим инцидентом или основанием послужили другие события, не поясняется.

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