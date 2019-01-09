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В Калужской области нашли новый случай бешенства у лисы

Происшествия

Ранее больное животное было обнаружено в деревне Судимир Жиздринского района

Калуга, 9 января 2019, 13:53 — REGNUM  Очередной случай бешенства выявлен при исследовании головного мозга лисы, убитой в деревне Озерская Жиздринского района Калужской области, сообщили 9 января корреспонденту ИА REGNUM в комитете по ветеринарии при правительстве Калужской области.

Как напомнили в ведомстве, в целях профилактики бешенства, руководители животноводческих хозяйств, предприятий, учреждений, организаций и граждане — владельцы животных обязаны: соблюдать установленные местной администрацией правила содержания собак, кошек, пушных зверей и других животных в случае обнаружения в районе болезни опасной инфекции.

Напомним, в Калужском регионе с 27 декабря 2018 года был установлен карантин по бешенству животных на территории Бабынинского, Боровского и Малоярославецкого районов. В конце декабря случай бешенства был зарегистрирован в деревне Судимир Жиздринского района, где была обнаружена больная лиса.

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