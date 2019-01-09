Владимирская область: из-за пожара в поликлинике эвакуировано 36 человек

Гусь-Хрустальный, Владимирская область, , 13:48 — REGNUM В здании поликлиники города Гусь-Хрустального 9 января произошло возгорание. Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области, сообщение о пожаре поступило примерно в 10:06. Общая площадь возгорания составила 4 кв. м. Пострадавших нет.

Пожар произошел в здании по адресу улица Мира, 19.

«Общая площадь пожара составила 4 кв. м. Пострадавших нет. К ликвидации последствий пожара привлекались 6 единиц техники, 15 человек», — говорится в сообщении пресс-службы.

По данным портала «Зебра ТВ», мог взорваться сушильный аппарат рентген-кабинета. Из больницы были эвакуированы пациенты и персонал — в общей сложности 36 человек.