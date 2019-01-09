В Южной Корее пьяные школьники избили российских рабочих

Сеул, , 13:26 — REGNUM В южнокорейском городе Танджин произошло нападение подростков на рабочих из России. В результате двое пострадавших вынуждены были обратиться за помощью к врачам, пишет портал News1.

Отмечается, что к расследованию инцидента, произошедшего 1 января, уже приступили местные правоохранители. По предварительным данным, выпившим школьникам не понравилось поведение российских граждан, подошедших спросить дорогу. Подростки указали на то, что пострадавшие якобы приставали к молодой девушке.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце декабря 2018 года в Южной Корее на заводе по производству автомобильных запчастей в провинции Чхончхон-Намдо погиб российский гражданин.

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