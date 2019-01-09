Среда, 9 Января 2019 года
13:26:09 МСК

В Южной Корее пьяные школьники избили российских рабочих

Происшествия

Подростки указали на то, что пострадавшие якобы приставали к молодой девушке

Сеул, 9 января 2019, 13:26 — REGNUM  В южнокорейском городе Танджин произошло нападение подростков на рабочих из России. В результате двое пострадавших вынуждены были обратиться за помощью к врачам, пишет портал News1.

Отмечается, что к расследованию инцидента, произошедшего 1 января, уже приступили местные правоохранители. По предварительным данным, выпившим школьникам не понравилось поведение российских граждан, подошедших спросить дорогу. Подростки указали на то, что пострадавшие якобы приставали к молодой девушке.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце декабря 2018 года в Южной Корее на заводе по производству автомобильных запчастей в провинции Чхончхон-Намдо погиб российский гражданин.

Читайте также: Гражданин России погиб на южнокорейском заводе

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Происшествия с гражданами России за границей
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить