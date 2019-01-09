В Ровенской области от кори умер взрослый мужчина

Ровно, Украина, , 13:12 — REGNUM В Ровенской области от осложнений, вызванных корью, умер 49-летний мужчина, заявил заведующий отделения эпидемиологического надзора и профилактики инфекционных заболеваний Ровенского областного лабораторного центра Виктор Мороз, сообщило 9 января информационное агентство «Укринформ».

Житель посёлка Квасилов заболел корью 19 декабря, спустя пять дней он обратился к врачам и был госпитализирован в больницу города Ровно.

«6 января мужчина скончался. Заключительный диагноз «Отёк головного мозга. Коревой энцефалит». Корь тяжёлой формы лабораторно подтверждена. Пациент не был вакцинирован против кори», — рассказал Виктор Мороз.

Напомним, это второй смертельный случай кори на Украине в 2019 году. 1 января в Житомире умер двухлетний ребёнок. Всего с 28 декабря 2018 года по 3 января 2019 года корью заболело более 2 тыс. жителей Украины.

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