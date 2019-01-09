В Алтайском крае пресекли две попытки незаконного пересечения границы

Барнаул, , 12:56 — REGNUM В Алтайском крае в конце прошлого года сотрудники ФСБ предотвратили две попытки незаконного перемещения автомобилей через границу России, сообщили 9 января в пресс-службе пограничного регионального управления ФСБ РФ.

Так, 26 декабря в пункте пропуска Веселоярск был выявлен гражданин РФ, следующий на выезд из страны. При проверке документов выяснилось, что номера на кузове авто не совпадали с номерами, указанными в документе.

В ходе проверки было установлено, что мужчина, найдя через сайты продаж в Новосибирске транспортное средство, которое является «распилом», решил нелегально вывести его из страны, чтобы продать в Казахстане.

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Еще один случай произошел в пункте пропуска Кулунда, где через границу также не пропустили автомобиль с признаками поддельных документов. В обоих случаях автомобили были переданы сотрудникам ГИБДД.

В ведомстве отметили, что всего в 2018 году сотрудники пограничного управления ФСБ по Алтайскому краю не пропустили через госграницу более 10 автомобилей, в том числе авто-двойники и транспортные средства с поддельными документами.

Напомним, в октябре пограничники выявили новые незаконные попытки перемещения легковых транспортных средств в Казахстан через автомобильный пункт пропуска «Михайловка» в Алтайском крае.

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