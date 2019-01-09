Суд Алма-Аты вынес приговор бывшему главе ассоциации предпринимателей

Алма-Ата, Казахстан, , 12:48 — REGNUM Алма-Атинской городской суд приговорил бывшего председателя общественного объединения «Независимая ассоциация предпринимателей» Талгата А. к шести годам и восьми месяцам лишения свободы, передает телеканал «Алма-Ата».

Суд признал вину мужчины в мошенничестве в особо крупном размере. Бывший глава ассоциации предпринимателей также на три года лишен права занимать должности в коммерческих и некоммерческих организациях.

Подсудимый частично вернул ущерб, что было учтено судом, как смягчающее обстоятельство. По данным суда, среди обманутых оказались 40 человек. Потерпевшие вкладывали средства в проекты обвиняемого, который обещал дивиденды в размере 18−24% годовых.

Напомним, в 2014 году суд в Казахстане избрал предпринимателю меру пресечения в виде содержания под стражей. Однако подозреваемый скрывался от следствия. Его задержали в марте 2018 года в Караганде.

Читайте также: В Казахстане предложили бороться с мошенничеством с помощью блокчейна