Девочка выстрелила в лицо из пистолета во время селфи в Мытищах

Мытищи, Московская область, , 12:37 — REGNUM В подмосковных Мытищах 13-летняя девочка получила огнестрельное ранение в область лица, сообщили 9 января корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

Инцидент произошёл 5 января на втором этаже дачного дома, расположенного в городском округе Мытищи. По версии следствия, девочка взяла из кобуры травматический пистолет своего отца и попыталась сделать с ним селфи. По неосторожности она нажала на курок пистолета, произошёл выстрел. В результате пострадавшая получила ранение с переломом нижней челюсти.

Следователи полагают, что девочка действовала без ведома отца. У мужчины имеется разрешение на хранение и ношение.

По факту ненадлежащего хранения пистолета мужчина привлечен к административной ответственности. Проводится проверка.