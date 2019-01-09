Число зараженных корью в штате Нью-Йорк превысило 160 человек

Нью-Йорк, США, , 12:38 — REGNUM В штате Нью-Йорк с сентября 2018 года зарегистрировано уже 167 случаев заражения корью — таких плохих показателей в штате не было с 1990 года, сообщает NBC.

Более 80% инфицированных не были вакцинированы, и только три пациента получили обе рекомендуемые дозы вакцины против кори. Непривитые дети обеспечили благодатную почву для распространения вируса кори. Хотя корь была ликвидирована в США, вирус был возвращен путешественниками из Израиля; по словам педиатра Дугласа Пудера, корь сейчас стала явной и реальной угрозой.

Местные, государственные и федеральные чиновники здравоохранения борются со вспышками заболевания, которые, по их мнению, подпитываются комбинацией антипрививочной пропаганды, слабым обеспечением соблюдения школьных требований к вакцинации и растущей тенденцией среди некоторых семей отказываться от стандартной медицинской помощи. В результате некоторые частные школы в округе сообщили, что уровень вакцинации снизился до 50%, в то время как для предотвращения вспышек заболеваний требуется уровень вакцинации 95% или выше.

Для решения проблемы были приняты меры, за последние три месяца в государственных и окружных клиниках штата были вакцинированы более 13 000 человек, главным образом маленьких детей. Более 40 000 информационных материалов были розданы по домам в наиболее пострадавших местностях, а более двух десятков школ и детских садов были закрыты из-за низких показателей вакцинации.

Как сообщало ИА REGNUM, рост числа заболеваний корью наблюдается в Польше, а на Украине за новогоднюю неделю года корью заболели более 2000 человек, в то время как за прошлый год заболевших в этой стране было более 54 тысяч.