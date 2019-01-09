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Полиция Калифорнии ищет мужчину, который три часа облизывал дверной звонок

Происшествия

Его личность удалось установить

Салинас, США, 9 января 2019, 12:18 — REGNUM  Полиция американского штата Калифорния разыскивает мужчину, который на протяжении трех часов облизывал дверной звонок одного из домов, сообщает британский телеканал Sky News.

Инцидент произошел ранним утром 5 января в городе Салинас и был заснят на камеру видеонаблюдения. На видеозаписи отчетливо видно, как 33-летний Роберто Даниэль Арройо облизывает с разных углов дверной звонок семьи Данган. В момент совершения Арройо этого странного акта в доме находились только дети, которые тем не менее не проснулись.

По данным полиции, помимо облизывания звонка в доме Данганов и «расслаблении» в их саду, злоумышленник также посетил сады соседних домов.

«Я думал, что видел всё, но это превосходит все», — подчеркнул сосед семьи Данган Альфред Сантон.

Оперативно установить личность злоумышленника удалось благодаря хорошему качеству видеосъемки.

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