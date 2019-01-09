В Дрогобыче неизвестные разбили окна синагоги

Дрогобыч, Украина, , 12:15 — REGNUM Хоральная синагога города Дрогобыча подверглась нападению неизвестных, заявил председатель Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский 9 января на своей странице в социальной сети Facebook.

«Открытие восстановленной Хоральной синагоги состоялось в прошлом году. Синагога была восстановлена на средства российского предпринимателя родом из Дрогобыча Виктора Вексельберга», — добавил он.

Напомним, в конце декабря 2018 года представители Центра Симона Визенталя заявили, что Украина стала главной страной, обеляющей нацистов и приуменьшающей их преступления перед евреями. В угоду неонацистам Украина переписывает собственную историю.

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