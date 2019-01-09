Среда, 9 Января 2019 года
12:16:13 МСК

В Дрогобыче неизвестные разбили окна синагоги

Происшествия

Культовое сооружение восстановил российский предприниматель

Дрогобыч, Украина, 9 января 2019, 12:15 — REGNUM  Хоральная синагога города Дрогобыча подверглась нападению неизвестных, заявил председатель Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский 9 января на своей странице в социальной сети Facebook.

«Открытие восстановленной Хоральной синагоги состоялось в прошлом году. Синагога была восстановлена на средства российского предпринимателя родом из Дрогобыча Виктора Вексельберга», — добавил он.

Напомним, в конце декабря 2018 года представители Центра Симона Визенталя заявили, что Украина стала главной страной, обеляющей нацистов и приуменьшающей их преступления перед евреями. В угоду неонацистам Украина переписывает собственную историю.

Читайте также: Украина выбрала «реабилитацию антисемитизма» — Центр Симона Визенталя

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Вандализм
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить