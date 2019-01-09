В США еще одна кошка заразилась бубонной чумой

Шайенн, США, , 12:08 — REGNUM В штате Вайоминг уже третья кошка за последние полгода заразилась бубонной чумой, сообщает NBC.

Согласно результатам анализов, которые были проведены в Университете Вайоминга, кошка из округа Джонсон, заразилась бубонной чумой. Две другие зараженные кошки обнаружились ранее в округах Шеридан и Кэмпбелл. По словам пресс-секретаря Департамента здравоохранения Вайоминга, кошка выздоровела.

Последний раз в Вайоминге человек заразился чумой в 2008 году — это один из шести случаев с 1978 года, указывается в заявлении департамента здравоохранения, где так же указано, что людям передать чуму могут животные и блохи. В США чумой заражаются около семи человек в год:

«Чума является серьезной бактериальной инфекцией, которая может быть смертельной для людей и домашних животных, если как можно скорее не приступить к лечению антибиотиками. — приводятся слова доктора Алексии Харрист в заявлении департамента здравоохранения, — Мы сообщаем людям о потенциальной угрозе в зоне обитания кошки, равно как и по всему штату».

Уточняется, что симптомы чумы у домашних животных могут включать увеличенные лимфатические железы, отеки, лихорадку, озноб, усталость, кашель, рвоту, диарею и обезвоживание.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2017 года Роспотребнадзор предупреждал граждан России о случаях заболевания людей бубонной чумой в США. В том месяце в штате Аризона фиксировались случаи гибели диких собак от этой болезни. В том же году вспышка чумы произошла на Мадагаскаре, погибли десятки человек.