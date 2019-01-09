В Калужской области осужден полицейский, избивший и пытавший задержанного

Калуга, , 11:48 — REGNUM Бывший помощник участкового уполномоченного полиции ОМВД России по Дзержинскому району Калужской области признан судом виновным в превышении должностных полномочий и приговорён к трём годам лишения свободы, сообщила 9 января корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калужской области Искрина Лепёхина.

В суде было установлено, что подсудимый, занимающий должность помощника участкового уполномоченного полиции, действуя вне интересов службы и явно превышая свои должностные полномочия, под предлогом проведения служебной беседы, незаконно доставил в отделение полиции местного жителя. Оказалось, что между потерпевшим и женой полицейского произошел конфликт: мужчина купил у супруги сотрудника полиции неисправный телефон в салоне мобильной связи. Помощник участкового привёз обидчика своей супруги в отделение полиции, где жестоко избил его, нанеся в общей сложности 14 ударов руками и ногами в область головы, конечностей и туловища, а также применил в отношении задержанного специальное средство — электрошокер.

В суде экс-полицейский свою вину признал, возместил моральный вред и извинился перед пострадавшим.

«Мягкость приговора объясняется тем, что суд учёл, что у подсудимого на иждивении находятся трое детей, есть государственные и ведомственные награды и статус ветерана боевых действий. Отбывать срок осуждённый будет в колонии общего режима», — сказала Искрина Лепёхина.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, сотрудник полиции города Обнинска Калужской области признан виновным в превышении должностных полномочий. В отдел полиции был доставлен местный житель для решения вопроса о привлечении его к административной ответственности. В ходе оформления документов между полицейским и задержанным и возник конфликт. Следствие и суд установили, что сотрудник патрульно-постовой службы несколько раз ударил мужчину резиновой палкой и ударил его по лбу служебным пистолетом Макарова. Суд приговорил полицейского к трём годам колонии общего режима.

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