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В новогодние каникулы в Перми выпало половина месячной нормы снега

Происшествия

Вывоз снега с городских улиц осуществлялся в ежедневном режиме, без выходных

Пермь, 9 января 2019, 11:29 — REGNUM  В новогодние каникулы в Перми прошли обильные снегопады. Выпало порядка 19 мм осадков, что составляет половину месячной нормы для января, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе горадминистрации.

Подрядчикам пришлось работать ежедневно, без выходных. В уборке снега задействовали 200 спецмашин и более 300 человек.

В период с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года объём вывезенного снега с территории города составил 55,9 тыс. кубометров снега. Всего с начала зимнего содержания на полигоны вывезено примерно 218,7 тыс. кубометров снега.

Добавим, что в ГИС-центре Пермского государственного национального исследовательского университета накануне Нового года прогнозировали теплую и снежную погоду в начале 2019 года. Существенные осадки предсказывали 3−4 января.

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Снегопады, метели, снежные бури
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