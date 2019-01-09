В новогодние каникулы в Перми выпало половина месячной нормы снега

Пермь, , 11:29 — REGNUM В новогодние каникулы в Перми прошли обильные снегопады. Выпало порядка 19 мм осадков, что составляет половину месячной нормы для января, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе горадминистрации.

Подрядчикам пришлось работать ежедневно, без выходных. В уборке снега задействовали 200 спецмашин и более 300 человек.

В период с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года объём вывезенного снега с территории города составил 55,9 тыс. кубометров снега. Всего с начала зимнего содержания на полигоны вывезено примерно 218,7 тыс. кубометров снега.

Добавим, что в ГИС-центре Пермского государственного национального исследовательского университета накануне Нового года прогнозировали теплую и снежную погоду в начале 2019 года. Существенные осадки предсказывали 3−4 января.