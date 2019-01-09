В Тихом океане дрейфует горящее судно-автовоз без экипажа

Гонолулу, США, , 11:20 — REGNUM Двухсотметровое горящее судно-автовоз Sincerity Ace продолжает дрейфовать в Тихом океане. Спасатели подняли из воды 16 живых членов экипажа судна, сообщает 9 января Associated Press.

Отмечается, что еще четверо членов судовой команды погибли, один из моряков остается пропавшим без вести. Ранее стало известно, что владеет судном японская компания Shoei Kisen Kaisha Ltd. На борту Sincerity Ace, шедшего в Гонолулу под флагом Панамы, находятся автомобили японского производства.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар на судне был зафиксирован 1 января. Позднее береговая охрана США направила на помощь экипажу самолет HC-130 Hercules. Коммерческие суда, находящиеся в районе бедствия, также были направлены к горящему кораблю.

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