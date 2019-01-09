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В Оренбуржье следователи проводят проверку по факту схода с рельсов поезда

Происшествия

По уточнённым данным, с железнодорожного пути сошли 17 вагонов, груженных рудой. Из них 14 вагонов опрокинулись

Абдулино, Оренбургская область, 9 января 2019, 11:11 — REGNUM  В Оренбургской области по факту железнодорожной аварии с товарным составом проводится доследственная проверка. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа следователей и криминалистов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

Напомним, утром 9 января на территории Абдулинского городского округа с рельсов сошли вагоны грузового поезда. Первоначально речь шла о 18 вагонах.

В настоящее время данные уточнили — с железнодорожного пути сошли 17 вагонов, из них 14 опрокинулись. Товарный состав перевозил руду. Человеческих жертв нет. На место происшествия выехали глава регионального ГУ МЧС и губернатор Оренбуржья.

Читайте ранее в этом сюжете: В Оренбуржье с рельсов сошли 18 вагонов товарного поезда

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Железнодорожные аварии
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