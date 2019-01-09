Сотрудники МЧС спасли человека из горящей квартиры на востоке Москвы

Москва, , 10:56 — REGNUM В Москве пожарные спасли из горящей квартиры одного человека, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по столице.

По данным ведомства, инцидент произошел в 08:26 по адресу: улица Дмитриевского, дом 11. Произошло загорание на балконе одной из квартир на 10 этаже.

«Прибывшие пожарные из горящей квартиры спасли одного человека и передали медикам для осмотра», — говорится в сообщении.

Возгорание было ликвидировано спустя 15 минут.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пожарные спасли женщину и двоих детей из горящей квартиры на Солнцевском проспекте в Москве.

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