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Сотрудники МЧС спасли человека из горящей квартиры на востоке Москвы

Происшествия

Возгорание было ликвидировано спустя 15 минут

Москва, 9 января 2019, 10:56 — REGNUM  В Москве пожарные спасли из горящей квартиры одного человека, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по столице.

По данным ведомства, инцидент произошел в 08:26 по адресу: улица Дмитриевского, дом 11. Произошло загорание на балконе одной из квартир на 10 этаже.

«Прибывшие пожарные из горящей квартиры спасли одного человека и передали медикам для осмотра», — говорится в сообщении.

Возгорание было ликвидировано спустя 15 минут.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пожарные спасли женщину и двоих детей из горящей квартиры на Солнцевском проспекте в Москве.

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