В нескольких консульствах в Мельбурне обнаружены пакеты с белым порошком

Мельбурн, Австралия, , 10:45 — REGNUM Федеральная полиция Австралии начала проверки по факту доставки в ряд посольств и консульств в Мельбурне и Канберре подозрительных пакетов с белым порошком. Об этом пишет 9 января портал 9news.

Отмечается, что странные почтовые отправления поступили в адрес как минимум 13 посольств и консульств, в частности, пакеты были обнаружены в консульствах Великобритании, Германии, Греции, Италии, Индонезии, США и Швейцарии. По данным некоторых источников, внутри конвертов находится некий белый порошок, возможно, асбестовая смесь.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября 2018 года Секретная служба США перехватила подозрительный конверт, адресованный главе Белого дома Дональду Трампу. Ранее письма со следами токсичного вещества были направлены и в Пентагон.

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