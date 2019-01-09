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Убийство полицейского в Подмосковье произошло из-за ревности

Происшествия

Около 5:00 в одной из квартир Подольска найдено тело мужчины с ножевым ранением шеи

Подольск, Московская область, 9 января 2019, 10:40 — REGNUM  Причиной убийства сотрудника полиции в подмосковном Подольске стала ревность, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 9 января в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.

Около 5:00 в одной из квартир Подольска найдено тело мужчины с ножевым ранением шеи. Установлено, что погибший 1982 года рождения являлся сотрудником полиции из Тверской области.

«В квартире он находился в гостях у знакомой, где распивал спиртные напитки с ее соседом. В процессе общения между мужчинами возник конфликт на почве ревности, в ходе которого один мужчина нанес другому удар ножом в область шеи. От полученного ранения потерпевший скончался на месте. Подозреваемый с места происшествия скрылся», — рассказали следователи.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «убийство». Идёт розыск подозреваемого. Известно, что он родом из Чувашии и ранее судим за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

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