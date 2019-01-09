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В Руанде убита топ-модель

Происшествия

Неожиданная смерть модели взбудоражило общественность

Кигали, 9 января 2019, 10:41 — REGNUM  Известная модель и актриса из Руанды Алексия Увера Мупенде, 35 лет, была убита вечером 8 января в доме своего отца в провинции Кикукиро. Об этом сообщает Daily Monitor Uganda.

Новости о ее неожиданной смерти распространились в социальных сетях 8 января, в них просили оказать помощь в задержании 23-летней домработницы, которая, предположительно, причастна к преступлению.

Модест Мбабази, представитель бюро расследований Руанды, подтвердил смерть Мупенде, но не стал разглашать подробности расследования.

Выяснилось, что Мупенде собиралась выходить замуж в следующем месяце. Как сообщает The New Times, топ-модель будут помнить как представителя брендов Руанды на подиумах мира.

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