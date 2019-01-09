Госдума минутой молчания почтила память погибших в Магнитогорске

Москва, , 10:34 — REGNUM Госдума почтила минутой молчания память погибших в результате взрыва в Магнитогорске, передает корреспондент ИА REGNUM 9 января.

С предложением почтить память погибших в результате взрыва выступил депутат Госдумы Виталий Бахметьев («Единая Россия»).

«Произошла страшная трагедия… В результате взрыва газа в многоквартирном доме обрушился подъезд… Погибло 39 магнитогорцев, в том числе 6 детей. Давайте вспомним, помянем их память минутой молчания», — сказал парламентарий.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложение поддержал, состоялась минута молчания.