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Госдума минутой молчания почтила память погибших в Магнитогорске

Происшествия

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Москва, 9 января 2019, 10:34 — REGNUM  Госдума почтила минутой молчания память погибших в результате взрыва в Магнитогорске, передает корреспондент ИА REGNUM 9 января.

С предложением почтить память погибших в результате взрыва выступил депутат Госдумы Виталий Бахметьев («Единая Россия»).

«Произошла страшная трагедия… В результате взрыва газа в многоквартирном доме обрушился подъезд… Погибло 39 магнитогорцев, в том числе 6 детей. Давайте вспомним, помянем их память минутой молчания», — сказал парламентарий.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложение поддержал, состоялась минута молчания.

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Взрыв в многоэтажном доме в Магнитогорске
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