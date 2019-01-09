В Ростовской области бушует стихия — о ситуации на заснеженных трассах

Ростов-на-Дону, , 10:24 — REGNUM Во время новогодних праздников на Ростовскую область обрушился снегопад. В связи с неблагоприятными погодными условиями на базе ЦУКС Главного управления МЧС России по Ростовской области был развернут межведомственный оперативный штаб, специалисты которого следят за ситуацией на автодорогах. Об этом ИА REGNUM проинформировали в региональном правительстве.

По словам заместителя донского губернатора Вадима Артёмова, только в первой половине дня (7 января) на номер 112 поступило более 12,6 тыс. вызовов. Практически все остальные звонки поступали от автомобилистов.

Также сообщается, что за сутки 8 января донские спасатели вызволили из снежных заторов 384 участника дорожного движения, из них 18 детей. В общей сложности было эвакуировано 155 автомобилей. К работам привлекалось 499 человек и 145 единиц техники. Спецтехника работала в том числе на трассах М-4 и М-23.

В региональном МЧС уточнили, что во время метели на трассах в Аксайском и Октябрьском районах было введено ограничение для пассажирского автотранспорта. 8 января ограничения для движения автобусов были сняты.

Вместе с тем, согласно оперативному прогнозу синоптиков на 9 января, на Дону в течение дня ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днём в большинстве районов пройдёт небольшой и умеренный снег, днём местами — сильный снег, метель. На дорогах гололедица.

В связи с неблагоприятными метеоусловиями все аварийно-спасательные службы Ростовской области находятся в режиме повышенной готовности.