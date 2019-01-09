Дома жителей Анапы оказались под угрозой подтопления

Анапа, Краснодарский край, , 10:12 — REGNUM Дома жителей Анапы Краснодарского края оказались под угрозой подтопления. Причиной стало большое количество осадков — с 20 декабря по 8 января их объем превысил норму в два с половиной раза. Как сообщила пресс-служба администрации города, возникла угроза подтопления ряда домовладений в станице Анапской и хуторе Чембурка.

Так, после того, как 4 января уровень воды в реке Сукко поднялся до опасных отметок, было решено очистить русло от заторов, принесенных с гор со стороны Новороссийска, — бревен, достигавших 10−15 метров в длину. После расчистки русла датчики показали уровень воды на 70 сантиметров ниже опасных явлений. На окраине станицы Анапской вода начинала заходить в огороды нескольких домовладений, было решено оборудовать второй сбросный участок на реке Котлома в районе моста на хуторе Усатова Балка.

7 января жители улице Озерной в Чембурке встретили вместе с полицией и спасателями: вода зашла в огороды и подходила к домам. Людям предложили эвакуацию, однако свои дома они покидать отказались. Пока вода остановилась на уровне огородов. Однако, по данным на 8 января, уровень воды в Чембуркском озере продолжает медленно повышаться. Глава Анапы принял решение о расчистке путей, которые выводят воду из озера через реку Анапка, в районе мостов на Пионерском проспекте и Симферопольском шоссе.

Как сообщало ИА REGNUM, последнее сильное наводнение на Кубани произошло в конце октября 2018 года — пострадали Туапсинский и Апшеронский район, а также Сочи. Сильными дождями была повреждена коммунальная и железнодорожная инфраструктура, тысячи жилых домов. Шесть человек погибли.