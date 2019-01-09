В Оренбуржье с рельсов сошли 18 вагонов товарного поезда

Абдулино, Оренбургская область, , 10:02 — REGNUM В Оренбургской области утром 9 января в Абдулинском городском округе произошло ЧП на железной дороге. С пути сошли 18 вагонов товарного поезда, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по региону.

Сход товарного состава случился на 1360 километре железнодорожной станции Абдулино. На место выехали глава ГУ МЧС по Оренбуржью Александр Зенов и губернатор Юрий Берг.

Спасатели заявили, что в результате ЧП, согласно оперативной информации, никто не пострадал, человеческих жертв нет. В областном управлении МЧС предупреждают о возможной задержке движения трёх пассажирских поездов, следующих по маршрутам Нижневартовск-Пенза, Уфа-Саратов, Иркутск-Кисловодск.