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В Оренбуржье с рельсов сошли 18 вагонов товарного поезда

Происшествия

В МЧС заявили, что обошлось без пострадавших и погибших

Абдулино, Оренбургская область, 9 января 2019, 10:02 — REGNUM  В Оренбургской области утром 9 января в Абдулинском городском округе произошло ЧП на железной дороге. С пути сошли 18 вагонов товарного поезда, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по региону.

Сход товарного состава случился на 1360 километре железнодорожной станции Абдулино. На место выехали глава ГУ МЧС по Оренбуржью Александр Зенов и губернатор Юрий Берг.

Спасатели заявили, что в результате ЧП, согласно оперативной информации, никто не пострадал, человеческих жертв нет. В областном управлении МЧС предупреждают о возможной задержке движения трёх пассажирских поездов, следующих по маршрутам Нижневартовск-Пенза, Уфа-Саратов, Иркутск-Кисловодск.

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Железнодорожные аварии
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