Тысячи жителей Челябинска в мороз остались без отопления

Челябинск, , 10:01 — REGNUM В Металлургическом районе Челябинска тысячи людей остались без отопления. В зоне крупной коммунальной аварии оказались 149 многоквартирных домов, 195 домов из частного сектора, 16 образовательных учреждений, 16 детских садов, а также 35 административных зданий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Авария затронула северную часть района, уточнили в мэрии. Аварийная ситуация на теплотрассе возникла утром. Отопление отключено с 10:00 по местному времени. Завершить ремонтные работы коммунальщики планируют к 16:00.

Добавим, это не первая коммунальная авария с начала года. Ранее аварийная ситуация на сетях возникла 8 января. В тот же день она была устранена.

Добавим, без отопления сейчас в городе весьма дискомфортно. На улице мороз — порядка минус 15 градусов. Местные жители жалуются на холод в своих жилищах и пытаются согреться.