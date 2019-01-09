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На украинско-польской границе задержали мужчину с противотанковой пушкой

Происшествия

Ранее с Украины в Россию пробовали вывезти пулемёт

Дорогуск, Польша, 9 января 2019, 10:01 — REGNUM  На украинско-польской границе в районе села Дорогуск был задержан 22-летний гражданин Украины, пытавшийся вывезти в Польшу гаубицу, сообщило 8 января «Польское радио».

Мужчину задержали польские пограничники 4 января.

«Элементы пушки находились в коробах в грузовом автомобиле… Мужчина имел при себе документы, но их оказалось недостаточно», — рассказал представитель местной прокуратуры Лех Вечежа.

Напомним, 13 декабря 2018 года в Сумской области украинские пограничники задержали мужчину, пытавшегося вывезти в Россию крупнокалиберный пулемёт.

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