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Авария в метро на юго-западе Китая: есть раненые и погибшие

Происшествия

Предварительная причина инцидента уже известна

Пекин, 9 января 2019, 09:53 — REGNUM  В метро на юго-западе Китая произошла авария. Инцидент случился в городе Чунцин накануне, 8 декабря. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

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Известно, что в результате пострадали три человека — один пассажир и двое работников подземки, ещё 30 человек были эвакуированы. Один человек погиб — это работник метро.

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По предварительным данным, авария на кольцевой линии городского метро произошла из-за технической неисправности защитных дверей в пролёте между станциями. В итоге в неё врезался идущий поезд, первый вагон получил существенные повреждения, однако с рельсов состав не сошёл.

Подробности аварии выясняются, начато расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года в метро во французском городе Марсель с рельсов сошёл поезд, пострадали 14 человек. По предварительным данным, причиной стала неисправность в в контактной системе.

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