Пары газа оказались смертельными для алтайского подростка

Заринск, Алтайский край, , 09:53 — REGNUM СУ СК РФ по Алтайскому краю сегодня, 9 января, сообщило подробности трагического инцидента с 13-летним подростком, случившегося 31 декабря 2018 года в Заринске.

Как выяснилось, в последний день уходящего года мальчик, находясь у себя дома, вдохнул пары газа из туристического баллона. Увидев ухудшение состояния ребенка, родители незамедлительно вызвали скорую медицинскую помощь. Однако проведенные реанимационные мероприятия результата не принесли, ребёнок скончался на месте происшествия.

По данному факту Заринским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю был незамедлительно осуществлен выезд на место происшествия и организовано проведение доследственной проверки.

В связи с произошедшим следователи призывают родителей тщательно следить за состоянием здоровья своих детей и замечать любые изменения в поведении ребенка, чтобы вовремя предотвратить возможные негативные последствия.