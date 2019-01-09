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В Подмосковье убили полицейского из Тверской области

Происшествия

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются

Подольск, Московская область, 9 января 2019, 09:42 — REGNUM  В Подольске Московской области погиб сотрудник полиции из Тверской области, сообщает 9 января телеканал «Звезда» со ссылкой на пресс-службу главного управления МВД по Тверской области.

По предварительным данным, полицейский находился в неслужебное время в квартире своей знакомой. Преступник напал на сотрудника, в результате чего последний скончался от полученных ранений.

В настоящее время подозреваемый разыскивается. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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