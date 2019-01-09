СКР: жительницу Ингушетии расстреляли на рынке, убийцу ищут

Магас, , 09:12 — REGNUM В Ингушетии произошло убийство на одном из рынков Малгобекского муниципального района. Жертвой неизвестного преступника стала 54-летняя жительница республики. Её расстреляли днем 6 января на территории оптово-розничного рынка села Зязиков-Юрт.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного комитета по региону, около 12:45 неизвестный выстрелил в женщину. От причиненного ранения она скончалась на месте. По факту убийства было возбуждено уголовное дело.

В настоящее время ведутся поиски лица, совершившего данное преступление, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Стоит отметить, что во время новогодних каникул в Ингушетии было совершено три убийства. В Назрани в ночь на 31 декабря неизвестные расстреляли автомобиль Hyundai Solaris на пересечении улиц Осканова и Пионерская. Водитель автомобиля был госпитализирован с ранениями, а его пассажир — 46-летний житель республики — скончался на месте.

В ночь на 6 января в Ингушскую республиканскую клиническую больницу с колотым проникающим ножевым ранением в область грудной клетки доставлен 32-летний житель республики. Спасти его не удалось. По факту убийства задержан подозреваемый в совершении преступления.