Пенсионер и 4-летняя девочка погибли при пожаре в Волгоградской области

Михайловка, Волгоградская область, , 09:10 — REGNUM В результате пожара в одном из частных домов в городе Михайловка Волгоградской области погибли 64-летний мужчина и его 4-летняя внучка, сообщает 9 января пресс-служба регионального главного следственного управления СКР.

По предварительным данным, в доме также проживали родители девочки, их 2-месячный ребенок, а также 16-летняя племянница матери детей. Во время пожара им удалось спастись благодаря тому, что женщина ночью стала будить членов семьи, однако огонь распространялся по дому стремительно.

Известно, что мужчина передвигался на инвалидной коляске, а в момент возгорания он находился в одной комнате со своей внучкой.

По предварительным данным, пожар возник из-за замыкания электропроводки. В настоящее время следователи проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в результате пожара в одном из частных жилых домов в поселке Тисульский Кемеровской области погибли шесть человек, в том числе трое детей.

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