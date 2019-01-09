На Украине заочно осуждён священник УПЦ за помощь ЛНР

Киев, , 08:51 — REGNUM Районный суд, действующий на подконтрольной Украине территории ЛНР, заочно приговорил к шести годам тюрьмы священника канонической Украинской православной церкви, заявили в пресс-службе СБУ, сообщил 8 января официальный сайт ведомства.

«Во главе «группы антиукраински настроенных лиц» клирик организовал блокаду автодороги к Луганску, препятствуя перемещению сил и средств ВСУ в район проведения «АТО», — сказано в сообщении.

Суд признал священника «пособником террористов», виновным в противодействии «законной деятельности ВСУ», отметили в пресс-службе СБУ.

Напомним, в феврале 2016 года спикер Верховной рады Украины и бывший комендант майдана Андрей Парубий в интервью изданию «Тыждень» признал, что украинскую армию заставили воевать против населения Донбасса при помощи так называемых «добровольческих батальонов».

В 2017 году бывший глава Верховной рады Александр Турчинов, узурпировавший власть после государственного переворота, заявил в интервью BBC:

«Когда я начал АТО, главной проблемой было заставить украинских военных воевать. Вооруженные силы боялись стрелять. Множество командиров думали: а вдруг вернется старая власть, а мы тут засветились…»

Отметим, конституция Украины прямо запрещает использовать армию против населения страны.

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