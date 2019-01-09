В Бурятии с начала года от переохлаждения погибли 13 человек

Улан-Удэ, , 08:33 — REGNUM С начала 2019 года в Бурятии фиксировалась морозная погода до — 34−39°С, а местами до — 49 °C. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 9 января, в республиканском следственном управлении СКР, такие погодные условия в период новогодних праздников повлекли гибель многих людей.

По предварительным данным ведомства, в Бурятии с начала года от переохлаждения скончались 13 человек — мужчины среднего и пожилого возраста, три женщины и одна несовершеннолетняя девушка.

По каждому факту следствие проводит проверку. Точное число происшествий, связанных с морозами, будет установлено после завершения всех судебно-медицинских исследований. Количество жертв может возрасти.

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Что касается несовершеннолетней, в республиканском СУ СКР уточнили, что её тело нашли утром 6 января во дворе закусочной в селе Курумкан. По предварительным данным, она училась в Улан-Удэ в одном из колледжей и на новогодние праздники приехала домой в Курумкан. Вечером 5 января она направилась в местное кафе, где вместе с компанией приятелей распивала спиртные напитки. Поздно ночью она вышла из заведения без верхней одежды и направилась в туалет, но обратно не вернулась. Её нашли лишь следующим утром на заднем дворе возле стены кафе. По одной из версий, девушка под воздействием спиртного уснула на морозе. Однако следователи не исключают, что она могла потерять сознание в связи с тем, что алкоголь мог усугубить какое-либо заболевание студентки.

«Как и у покойной девушки, практически у всех замёрзших людей в крови обнаружена значительная концентрация этилового спирта. В каждом случае именно употребление алкоголя в той или иной мере приводило к переохлаждению и смерти», — говорится в сообщении СУ СКР по Бурятии.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Улан-Удэ в начале декабря 2018 года на территории комплексного центра социального обслуживания населения насмерть замёрзла пожилая женщина. Она вышла на улицу, чтобы покурить, но по какой-то причине обратно в здание попасть не смогла.

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