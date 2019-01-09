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В Красноярском крае экипаж большегруза едва не замёрз на трассе в -40 °С

Происшествия

Водитель и экспедитор провели на морозе с заглохшим двигателем более часа

Красноярск, 9 января 2019, 07:26 — REGNUM  В Большеулуйском районе Красноярского края у водителя большегрузного транспорта на трассе в — 40 °C закончился бензин. На помощь пришли госавтоинспекторы, сообщили ИА REGNUM в региональном УГИБДД.

По данным ведомства, водитель и экспедитор провели на морозе с заглохшим двигателем более часа. Дорожные полицейские, выставив знак аварийной остановки, довезли водителя до ближайшей автозаправки и обратно. После этого люди смогли продолжить маршрут.

Как уже сообщало ИА REGNUM, трагедия из-за морозов едва не случилась недалеко от красноярского города Дивногорска. На трассе в сломавшемся автомобиле в январе замерзала семья с четырьмя детьми. На помощь им пришли сотрудники краевого государственного казенного учреждения «Спасатель».

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