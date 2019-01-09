Трое взрослых и трое детей погибли при пожаре в Кемеровской области

Кемерово, , 07:14 — REGNUM В результате пожара в одном из частных жилых домов в поселке Тисульский Кемеровской области погибли шесть человек, в том числе трое детей, сообщает пресс-служба регионального главного следственного управления СКР.

Инцидент произошел 9 января около 08:00 утра по местному времени (04:00 мск), во время тушения пожара спасатели обнаружили тела 5-летней девочки, 7-летнего мальчика, 4-месячной девочки, а также 41-летней женщины, 42-летнего мужчины и 20-летней девушки.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»). По предварительным данным, пожар мог произойти из-за короткого замыкания. В ведомстве добавили, что семья характеризуется положительно, а все погибшие, кроме 20-летней девушки, приходятся друг другу родственниками.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего устанавливаются, расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее три человека погибли в результате пожара в бесхозном строении в Азовском районе Ростовской области.

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